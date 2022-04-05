Зеленский выступит перед Совбезом ООН в течение дня

Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед Советом Безопасности ООН 5 апреля. Видеообращение с его заявлением об этом опубликовал офис президента.

«Продолжаю выступать перед парламентами всего мира. <…> Выступлю с обращением к парламенту Испании, а также в Совете Безопасности ООН», — процитировал Зеленского ТАСС.

Подготовку к выступлению украинского президента на заседании СБ ООН подтвердил пресс-секретарь миссии Великобритании при всемирной организации Мунго Вудифилд телекомпании CNN . Выступление Зеленского намечено на 10:00 (17:00 по московскому времени), уточнил Вудифилд.

Совет Безопасности ООН 5 апреля проведет заседание, посвященное ситуации на Украине. Ожидается, что консультации пройдут в первой половине дня по местному времени.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия подаст повторную заявку в Совет Безопасности ООН для рассмотрения ситуации в Буче. Великобритания, которая в апреле председательствует в Совбезе, отклонила первую заявку, однако Россия настаивает на том, чтобы разобраться в «преступных провокациях украинских военных».