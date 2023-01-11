Мир 11 января 2023, 23:34 Зеленский предложил лишать гражданства украинцев с российскими паспортами Президент Украины Зеленский: украинцев с российским паспортом надо лишать гражданства РИА «Новости»

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Украинцев с российским паспортом нужно лишать гражданства, заявил президент Владимир Зеленский на брифинге во Львове, видео которого опубликовал его офис в Telegram-канале.

«Наше задание, чтобы все люди, имеющие двойное, тройное гражданство, включая гражданство РФ, имеющие духовное или политическое влияние на нашу страну, все эти люди обязательно должны оставаться только с одним гражданством», — пояснил Зеленский.

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По его словам, такие граждане должны жить в «соответствующей стране». До этого президент Украины лишил гражданства ряд депутатов Рады, в том числе Виктора Медведчука и Тараса Козака. Такое решение он объяснил «работой служб», пообещав, что они не остановятся.

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Ранее Зеленский с недоверием высказался об обещаниях со стороны НАТО. Он надеется на «мощные шаги», которые могут быть анонсированы на саммите альянса в Вильнюсе. Киеву недостаточно слов НАТО о политике «открытых дверей».