Зеленский выступил с презентацией мобильного приложения для голосования

Глава Украины заявил, что все отношения между гражданином и государством должны происходить с помощью интернета и смартфона, «в том числе голосование на президентских, парламентских и местных выборах».

Разработанное мобильное приложение объединит электронные формы водительского удостоверения и техпаспорта. Президент Украины подчеркнул, что средства на разработку поступили не из бюджета государства.

«Другие страны шли к этому годами, мы — полгода. Мы стали, кажется, третьей страной в Европе, которая имеет что-то подобное», — отметил Зеленский.

Также политик пообещал, что до конца года на Украине появятся приложения для электронного паспорта гражданина и другие.