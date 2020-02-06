Зеленский выступил с презентацией мобильного приложения для голосования
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители страны получат возможность использовать для голосования смартфоны вместо бюллетеней. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на «112 Украина».
Глава Украины заявил, что все отношения между гражданином и государством должны происходить с помощью интернета и смартфона, «в том числе голосование на президентских, парламентских и местных выборах».
Разработанное мобильное приложение объединит электронные формы водительского удостоверения и техпаспорта. Президент Украины подчеркнул, что средства на разработку поступили не из бюджета государства.
«Другие страны шли к этому годами, мы — полгода. Мы стали, кажется, третьей страной в Европе, которая имеет что-то подобное», — отметил Зеленский.
Также политик пообещал, что до конца года на Украине появятся приложения для электронного паспорта гражданина и другие.