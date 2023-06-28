Мир 28 июня 2023, 13:57 Зеленский выразил уверенность в том, что Украина станет кандидатом на вступление в НАТО Президент Украины Зеленский: страну сделают кандидатом на вступление в НАТО Flickr

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Украина обязательно станет кандидатом на вступление в Североатлантический альянс, заявил президент страны Владимир Зеленский на выступлении в Верховной раде. Об этом написал ТАСС.

По мнению украинского лидера, если страна уже стала кандидатом в члены Евросоюза, то же самое неминуемо произойдет и в ситуации с НАТО.

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На том же выступлении президент Украины заявил о решительном несогласии на заморозку конфликта в стране в какой бы то ни было форме.

Ранее Владимир Зеленский отмечал в соцсетях, что якобы «есть все основания» для приглашения Украины в Североатлантический альянс во время саммита в Вильнюсе 11–12 июля. При этом страну позвали лишь на поля этого саммита, а не собственно на него. Представители страны примут участие в Совете НАТО — Украина.

По мнению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, в НАТО по-прежнему нет четкой позиции по членству Украины: часть стран против ее вступления в Альянс, поскольку считают, что оно может спровоцировать эскалацию.