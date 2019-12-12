Зеленский выразил уверенность, что заказчики убийства Шеремета будут найдены

Аваков назвал материалы по расследованию убийства Шеремета шокирующими Подробнее

«Я уверен, что на этот вопрос найдется ответ уже в следующий раз, и это будет третья, последняя наша встреча по резонансному убийству Павла Шеремета», — заявил Зеленский.

Исполнителями убийства заместитель главы Национальной полиции и начальник криминальной полиции Евгений Коваль назвал военную медсестру Яну Дугарь, волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана боев в Донбассе Андрея Антоненко, супругов Владислава и Инну Грищенко.

По данным полиции, основным мотивом убийства журналиста была дестабилизация ситуации в стране. Коваль сообщил, что в ходе расследования было изучено 35 фактов взрывов на территории Украины, которые ранее считались никак не связанными.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Он скончался на месте.