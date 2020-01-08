Зеленский выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в Иране

«Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа», — написал Зеленский.

Президент Украины в срочном порядке прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.

Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» рухнул сразу после вылета из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни утром 8 января. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Об этом сообщил официальный представитель минавиации Ирана Джаафар Заде. Посольство Российской Федерации в Иране сейчас выясняет, были ли среди пассажиров разбившегося лайнера россияне.

По данным официального представителя аэропорта Тегерана, самолет упал из-за возгорания двигателя.