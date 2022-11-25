Мир 25 ноября 2022, 09:30 Зеленский выразил недовольство работой Парламентской ассамблеи ОБСЕ «Коммерсант»: Зеленский раскритиковал работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский не оценил стараний Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщил «Коммерсант».

Члены ПА ОБСЕ собрались в четверг, 24 ноября, в сейме Польши. Проведение 20-й сессии рассчитано на три дня. Зеленский напомнил, что международное сообщество на различных площадках находит решения, чтобы помочь остановить конфликт на Украине, но среди них нет ОБСЕ.

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Также президенту Украины не понравилось, что «государство-террорист» до сих пор остается одним из членов Парламентской ассамблеи. Зеленский выразил признание Польше за то, что она не выдала визы делегации из России. Осенняя сессия ПА ОБСЕ проходит без участия РФ.

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По мнению Зеленского, необходимо использовать все возможности давления на Россию. Украинский лидер призвал делегатов Парламентской ассамблеи ОБСЕ стать лидерами движения к миру.

Ранее Французы объяснили Зеленскому, как спасти Украину при помощи дипломатии.