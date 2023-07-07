Мир 07 июля 2023, 18:08 Зеленский выразил надежду на единство НАТО на саммите в Вильнюсе Зеленский заявил, что ожидает на саммите НАТО единства альянса Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский ожидает на саммите НАТО в Вильнюсе единства альянса. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, сообщило РИА «Новости».

«Ожидаем единства альянса. В единстве — сила НАТО», — сказал украинский лидер.

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По его словам, эта сила распространяется на всех союзников альянса. Зеленский также указал на важность для народов стран НАТО услышать, что они в безопасности, которую тоже обеспечивает единство.

Президент Украины обратил внимание, что, пока не решен вопрос со Швецией и приглашением его страны в альянс, единства мало. Киевские власти ожидают определенных шагов для приближения позитива. В их числе Зеленский перечислил оборонные пакеты для ВСУ и гарантии безопасности для страны до вступления в НАТО.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг анонсировал утверждение многолетнего пакета поддержки Украины на саммите НАТО в Вильнюсе.