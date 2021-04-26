Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным где угодно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным в любом месте. Об этом написала газета Financial Times.

«Нас не волнует место проведения, речь идет о содержании», — сказал он.

Владимир Зеленский заявил, что нужно отменить «Минские соглашения», либо их реформировать, либо использовать новый формат. Украинский лидер желает ускорить переговоры по Донбассу. Участвовать в них, по его мнению, могут США, Великобритания или Канада. На прямой диалог с представителями ЛНР и ДНР Зеленский идти отказался.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе, чтобы обсудить завершение войны на юго-востоке Украины. Российский лидер в ответ пригласил украинского президента в Москву, но Зеленский отказался. Предлагать сделать Киев местом встречи двух президентов, по словам главы офиса Зеленского, они не планируют.

Киев заявил, что в переговорах не должны участвовать представители Луганской и Донецкой народных республик из-за вероятности неконструктивного диалога. К переговорам Украина хочет привлечь Францию, Германию и Россию.