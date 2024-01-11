Мир 11 января 2024, 17:44 Зеленский вылетел в Ригу ERR: президент Украины Зеленский вылетел из Таллина в Ригу The Presidential Office of Ukrai/globallookpress

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Президент Украины Владимир Зеленский завершил визит в Эстонию и вылетел из Таллина в Ригу. Информация об этом появилась на портале гостелерадиовещания ERR.

«После завершения краткого визита в Эстонию Владимир Зеленский вылетел из Таллина в Ригу», — указывается сообщении.

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Накануне Зеленский прибыл в Вильнюс на переговоры с лидером Литвы Гитанасом Науседой и другими официальными лицами. Затем он отправился в Эстонию, где встретился, в частности, с лидером страны Аларом Карисом и премьером Каей Каллас, а также выступил в парламенте. Карис во время пресс-конференции с Зеленским фактически поддержал ракетные атаки ВСУ на российские территории. Он отметил, что страны, поставляющие военную помощь Украине, должны понимать, что ее будут использовать «для поражения военных целей и сдерживания войск противника».

Украинский президент пояснил в своем Telegram-канале, что его визиты в Прибалтику стоит расценивать как знак благодарности за поддержку его страны.