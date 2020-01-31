Зеленский выдвинул условия для поездки в США
Глава Украины Владимир Зеленский признался, что готов полететь в США. Однако для этого необходим пакет важных для Незалежной договоренностей. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «Украинскую правду».
Президент уточнил, что получил большое количество приглашений в разные страны. Тем не менее, перед каждой поездкой он обдумывает, какие преимущества может получить его государство. По словам Зеленского, он также советуется с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.
«Прежде всего я думаю об Украине, при всем уважении к США», — подчеркнул лидер Незалежной.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Киев. Он назвал Украину крепостью между Восточной Европой и авторитаризмом.