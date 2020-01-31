Зеленский выдвинул условия для поездки в США

Президент уточнил, что получил большое количество приглашений в разные страны. Тем не менее, перед каждой поездкой он обдумывает, какие преимущества может получить его государство. По словам Зеленского, он также советуется с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

«Прежде всего я думаю об Украине, при всем уважении к США», — подчеркнул лидер Незалежной.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Киев. Он назвал Украину крепостью между Восточной Европой и авторитаризмом.