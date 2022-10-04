Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Россией | 360°

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04 октября 2022, 11:41

Актер Александр Балуев рассказал о съемках в сериале «Собор»

Криминал

04 октября 2022, 11:38

Уругвай объявил в розыск по линии Интерпола россиян за подделку документов

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Эксклюзив

04 октября 2022, 11:31

«Взял все самое необходимое». Житель Балашихи рассказал, как готовился к мобилизации

Подмосковье

04 октября 2022, 11:25

Более 20 километров Рогачевского шоссе отремонтировали в Дмитрове

Важное

04 октября 2022, 11:24

Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Россией

Мир

04 октября 2022, 11:23

Число поставленных Украине американских РСЗО HIMARS достигнет 20 — СМИ

Общество

04 октября 2022, 11:17

Огуречное мороженое и куриные маффины. Блогеры из соцсети ЯRUS поделились оригинальными рецептами

Эксклюзив

04 октября 2022, 11:12

Грузовик и легковушка столкнулись в Подольске

Подмосковье

04 октября 2022, 11:11

Жители Подмосковья смогут онлайн подать заявку на использование маткапитала для подключения газа

Важное

04 октября 2022, 11:24

Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом написал ТАСС.

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