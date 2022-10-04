Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Россией | 360°

Важное 04 октября 2022, 11:24 Поделиться Telegram

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Viber Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Россией РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом написал ТАСС.

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