Мир 11 июня 2023, 14:12 Зеленский ввел санкции против Зорькина и 10 судей Конституционного суда Президент Украины ввел санкции против главы Конституционного суда и 10 судей Официальный сайт Президента Украины

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Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин и 10 судей КС подпали под украинские санкции. Указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Ограничения ввели в общей сложности против 178 человек, уточнил ТАСС.

Санкции будут действовать пять лет. В список, который составили украинские власти, включили судий из нескольких регионов России, большинство из них — из Крыма.

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Также под ограничения подпали судьи Конституционного суда России в отставке — Владимир Ярославцев, Юрий Рудкин, Константин Арановский, Александр Бойцов, Николай Бондарь, Юрий Данилов, Геннадий Жилин и Михаил Клеандров.

Введение санкций означает блокировку активов и запрет на их вывод с украинской территории, запрет на торговые операции, отмену действующих виз и запрет на выдачу новых въездных документов, а также запрет на участие в приватизации или аренде предприятий госсектора.