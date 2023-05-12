Мир 12 мая 2023, 17:41 Зеленский ввел санкции против связанных с «Запорожсталью» лиц Зеленский ввел санкции против 13 физических лиц, связанных с «Запорожсталью» Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лиц, связанных с предприятием бизнесмена Рината Ахметов «Запорожсталь». Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Всего в санкционный список попали 28 юридических лиц и 13 физических лиц.

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По словам Зеленского, «Запорожсталь» долгое время сохраняла российские доли, в связи с чем ей грозит конфискация.

«Сегодня у нас очередной санкционный день. Подписал несколько пакетов санкций, один из них по „Запоржстали“. Наложил ограничительные меры на 28 юридических и 13 физических лиц, через которых Россия сохраняла контроль над предприятием», — написал он.

В апреле Зеленский ввел санкции против граждан России, под ограничения подпали свыше 80 спортсменов. Им запретили въезд на Украину, а также заморозили размещенные в стране активы.

Ранее украинский президент анонсировал новые санкции против России, связанные с отечественными предприятиями ВПК.