Мир 27 мая 2023, 12:23 Зеленский ввел санкции против связанных с Россией юридических и физических лиц Зеленский ввел ограничительные меры против юридических физических лиц, связанных с Россией Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 51 физического и 220 юридических лиц, которые связанны с Россией. Об этом сообщил сайт главы государства.

«Зеленский ввел в субботу санкции в отношении 51 физического лица и 220 юридических лиц», — уточнили в сообщении.

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По данным сайта украинского лидера, под рестрикции попали компании, связанные с транспортной, коммуникационной и промышленной отраслями России и Белоруссии.

В их числе «Мобильные телесистемы» (МТС), «РЖД логистика», Соликамский опытно-металлургический завод, Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов и Минский автомобильный завод.

В начале апреля Зеленский также ввел пакет санкций против россиян. Ограничения будут действовать в течение 10 лет.

Украинский лидер поручил МИД республики проинформировать компетентные органы Евросоюза и США о применении санкций.