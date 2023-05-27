27 мая 2023, 12:23
Зеленский ввел санкции против связанных с Россией юридических и физических лиц
Зеленский ввел ограничительные меры против юридических физических лиц, связанных с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 51 физического и 220 юридических лиц, которые связанны с Россией. Об этом сообщил сайт главы государства.
«Зеленский ввел в субботу санкции в отношении 51 физического лица и 220 юридических лиц», — уточнили в сообщении.
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По данным сайта украинского лидера, под рестрикции попали компании, связанные с транспортной, коммуникационной и промышленной отраслями России и Белоруссии.
В их числе «Мобильные телесистемы» (МТС), «РЖД логистика», Соликамский опытно-металлургический завод, Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов и Минский автомобильный завод.
В начале апреля Зеленский также ввел пакет санкций против россиян. Ограничения будут действовать в течение 10 лет.
Украинский лидер поручил МИД республики проинформировать компетентные органы Евросоюза и США о применении санкций.
Владимир Зеленский
Санкции
Россия
Украина
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