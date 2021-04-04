Зеленский ввел санкции против Россотрудничества

Глава Украины Владимир Зеленский одобрил решение СНБО и ввел санкции против Россотрудничества, грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр» и других российских компаний. Он подписал соответствующий указ. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — приводит агентство текст документа.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал РИА «Новости», что ведомство пока не получало от украинских властей официального уведомления о санкциях. Накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел ограничения против Россотрудничества и еще 10 компаний из России.

В конце марта правительство Украины опубликовало постановление, согласно которому в страну с 10 апреля нельзя будет ввозить пшеницу, подсолнечное масло, моющие средства и бумагу из России. Всего в списке 25 товаров. Среди них ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, инструменты для бурения, железнодорожные оси, колеса и их части.