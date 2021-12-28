Зеленский ввел санкции против оппозиционных медиакомпаний

На Украине введены санкции против трех компаний, которые включают в себя оппозиционные телеканалы. В том числе против медиахолдинга «Новости», которым владеет депутат Верховной рады от партии «оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак. Такое решение Совета национальной безопасности и бороны (СНБО) одобрил президент страны Владимир Зеленский, сообщили в офисе главы государства.

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — сказано в тексте указа, опубликованном на президентском сайте.

Под санкции попали три компании — это медиахолдинг «Новости» (туда входят оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK), ООО «Тайм медиа» (телеканал «Первый независимый») и ООО Телепростир» (телеканал UkrLive). Ограничительные меры рассчитаны на пять лет и вступают в силу с момента публикования указа.

Ранее стало известно, что бывший президент Украины Петр Порошенко продал все акции телеканалов «Прямой» и «Пятый канал» холдингу «Свободные медиа», который организовали журналисты. В своем видеообращении политик объяснил, что на такой шаг он вынужден пойти из-за принятого на Украине «закона об олигархах».

Ранее по санкции президента Украины уже попали непосредственно телеканалы NewsOne, ZIK и «112. Украина». Ограничения ввели против их владельца, депутата Верховной рады Тараса Козака. В августе по решению СБУ заблокировали сайт информационного издания «Страна.Ua».