Мир 15 апреля 2023, 18:42 Зеленский ввел санкции против нескольких сотен россиян Президент Украины Зеленский ввел санкции против 254 компаний из России и 438 россиян РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против несколько сотен жителей России и отечественных компаний. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте его офиса.

Всего под санкционные ограничения подпали 438 физических лиц. Их поделили на два списка. В первом находится 351 человек, в отношении которых ввели персональные экономические и прочие ограничительные меры. Срок санкций составит 10 лет.

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В другой список попали 87 человек, подавляющая часть из которых — спортсмены. Среди них оказались вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова, фигуристка Елизавета Туктамышева, хореограф Илья Авербух, пловец Антон Чупков, гимнаст Артур Далалоян и другие.

Кроме того, офис Зеленского ввел ограничения против 254 компаний из России, среди которых 1С, некоторые структуры «Газпрома», «Яндекс», VK, а также против дочери главы российского Минобороны Ксении Шойгу.