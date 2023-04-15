Мир 15 апреля 2023, 17:56 Зеленский ввел санкции против дочери Шойгу Президент Украины Зеленский ввел санкции против дочери главы Минобороны России Шойгу Официальный сайт Президента Украины

Читать 360tv в

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения попала в новый санкционный список Украины. Указ об очередных ограничениях подписал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Ксения Шойгу — президент Федерации триатлона России (ФТР). Санкции против нее ввели на 50 лет. Ограничения предусматривают заморозку активов, завершение всех торговых операций, транзита, перелетов и перевозки товаров на территории Украины.

Реклама

Также санкции коснулись порядка 80 российских спортсменов, среди которых — тренер по фигурному катанию Илья Авербух, футболист Игорь Акинфеев, фигуристка Елизавета Туктамышева и другие. Под ограничения подпал и белорусский министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Все они также будут находиться в черном списке на протяжении 50 лет.

Новым указом Зеленский ввел санкции против «Яндекса», «Рамблера» и VK. Туда же отнесли «Газпромнефть — цифровые решения», «Газпром автоматизация», Skillbox и ряд других российских компаний. Ограничения ввели на 10 лет.

Всего рестрикции коснулись 254 юридических лиц из России.