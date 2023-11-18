Мир 18 ноября 2023, 20:49 Зеленский ввел санкции против благотворительных фондов в России Президент Украины Зеленский ввел новые санкции против 106 физлиц и 37 юрлиц РФ YouTube

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении в санкционный список 106 физических лиц и 37 организаций из России, большая часть из которых — благотворительные фонды. Сообщение об этом опубликовали на сайте офиса главы государства.

Под новые санкции Зеленского попали глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Крыма Сергей Аксенов, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, ряд бывших украинских чиновников, в том экс-премьер Украины Николай Азаров, а также бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Многие лица из нового списка уже фигурировали ранее в других санкционных реестрах Украины.

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Санкции Зеленский ввел на пять и 10 лет. Активы подсанкционных лиц и организаций заблокируют, также предусмотрено ограничение торговых операций и запрет на вывод капитала за пределы Украины.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил добавить в 12-й санкционный список 120 лиц и компаний, которые помогали проводить выборы в новых регионах России или имели отношение к армии, ВПК и цифровому сектору. Также еврочиновник призвал ужесточить потолок цен на нефть и принять новые торговые ограничения.