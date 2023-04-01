Важное 01 апреля 2023, 14:32 Зеленский ввел новый пакет санкций против россиян Президент Украины Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний из России Официальный сайт президента Украины

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Украина объявила о новом пакете санкций против 33 российских граждан и 225 компаний. Указ о введении ограничений подписал президент Владимир Зеленский, он опубликован на официальном сайте его офиса.

Согласно тексту документа, ограничительные меры ввели сроком на 10 лет. Санкции предусматривают аннулирование лицензий, прекращение торговых операций и блокировку активов.

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Указ вступил в силу с момента его официального опубликования.

«Кабинету министров Украины вместе со Службой безопасности и Национальным банком Украины обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер», — говорится в тексте указа.

Кроме того, Зеленский поручил МИД Украины проинформировать компетентные органы Евросоюза и США о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.