Зеленский ввел новые воинские звания на Украине по стандартам НАТО
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«Документ позволит <…> реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке NATO Code (звания и награды НАТО — прим.ред.), — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы украинского Минобороны.
В министерстве также отметили, что с помощью нового документа Украина сможет «усовершенствовать порядок выполнения воинского долга».
По словам пресс-службы, подписанный закон позволит создать дополнительную мотивацию для граждан пойти служить по контракту.
«И будет способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу, по образцу армии западноевропейского образца», — подчеркивается в сообщении.
В 2016 году Украина объявила главной целью своей внешней политики — вступление в НАТО. Теперь государству необходимо до 2020 года изменить вооруженные силы под стандарты НАТО.