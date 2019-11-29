Зеленский ввел новые воинские звания на Украине по стандартам НАТО

Украинским военным сержантского и старшинского состава будут присваивать новые звания по стандартам НАТО. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский.

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«Документ позволит <…> реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке NATO Code (звания и награды НАТО — прим.ред.), — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы украинского Минобороны.

В министерстве также отметили, что с помощью нового документа Украина сможет «усовершенствовать порядок выполнения воинского долга».

По словам пресс-службы, подписанный закон позволит создать дополнительную мотивацию для граждан пойти служить по контракту.

«И будет способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу, по образцу армии западноевропейского образца», — подчеркивается в сообщении.

В 2016 году Украина объявила главной целью своей внешней политики — вступление в НАТО. Теперь государству необходимо до 2020 года изменить вооруженные силы под стандарты НАТО.