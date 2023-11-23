Мир 23 ноября 2023, 18:16 Зеленский ввел новые санкции против российских физлиц и компаний Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юрлиц, преимущественно из РФ Keystone Press Agency / Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против 147 физических и 303 юридических лиц, большинство из которых из России. Украинский лидер подписал два указа, документы опубликовали на его официальном сайте.

В списке людей, подпавших под новые украинские санкции, оказались командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской и начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

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Также в перечень включили гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова, омбудсменов Донецкой и Луганской народных республик Дарью Морозову и Викторию Сердюкову и других физлиц.

Из юридических лиц Зеленский ввел санкции против компаний, работающих в сферах авиации, строительства и технологий. Под ограничения подпали организации, зарегистрированные в России, на Кипре, в Китае, ОАЭ и других странах.

Президент Украины утвердил санкции сроком на пять или 10 лет.

Ранее Зеленский ввел санкции против 37 юрлиц из России. Среди этих организаций оказались в основном благотворительные фонды.