Мир 15 сентября 2023, 09:16 Зеленский встретится с главным покровителем после Генассамблеи ООН NBC: Зеленский встретится с Байденом после выступления на ГА ООН

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский собирается встретится с лидером США Джо Байденом после выступления на Генассамблее ООН. По данным NBC, переговоры могут состояться 21 сентября.

О возможной встрече также сообщили источники CNN. Собеседники обоих американских каналов указали, что общаться президенты двух стран будут в Белом доме.

Реклама

Источник CNN из Республиканской партии уточнил, что Зеленский также собирается посетить конгресс США. При этом его выступление на заседании парламента не планируется. Вместо этого он будет индивидуально встречаться с законодателями и членами руководства.

Генеральная Ассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 5 сентября. Неделя высокого уровня состоится в период с 19 по 23 сентября. В ней будут принимать участие лидеры стран, главы правительств и министры иностранных дел.

Делегацию России на ГА ООН возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.