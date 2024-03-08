08 марта 2024, 13:49
Зеленский встретится с Эрдоганом в Турции 8 марта
Офис президента Украины анонсировал встречу Зеленского с Эрдоганом в Турции
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Турции 8 марта. Информацию подтвердила пресс-служба офиса украинского лидера в Telegram-канале. Ранее данные о предстоящем визите Зеленского появлялись в СМИ.
Предполагается, что стороны обсудят украинскую «формулу мира», безопасность судоходства в Черном море, вопросы глобальной продовольственной стабильности и двустороннее сотрудничество.
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«Отдельное внимание во время визита будет уделено совместным проектам в оборонно-промышленной сфере», — говорится в сообщении.
Владимир Зеленский посетит верфи, на которых строятся боевые надводные военные корабли для ВМС Украины, а также встретится с представителями турецких оборонных компаний.
В конце февраля президент Турции в очередной раз предложил устроить в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной. Эрдоган настаивал на том, чтобы в переговорах участвовали обе стороны, при этом добавив, что Турция поддерживает «мирный план» Зеленского.
Владимир Зеленский
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Реджеп Эрдоган
Украина
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