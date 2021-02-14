Зеленский встретился с принцем в ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в ОАЭ с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Стороны признали важность поддержания высокой динамики двустороннего политического диалога. Также особое внимание они уделили вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики и инфраструктуры, военно-техническое и научно-техническое сотрудничество, сотрудничество в области искусственного интеллекта и совместное исследование космоса. Они признали, что обе страны потенциально могут увеличить товарооборот в несколько раз в ближайшие пять лет.

В центр внимания попали и вопросы вокруг борьбы с пандемией коронавируса. Лидер Украины поблагодарил шейха за предоставленную стране гуманитарную помощь для борьбы с ковидом.

«Наши отношения выходят на новый качественный уровень», — заявил Зеленский.

По результатам встречи Зеленский и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подписали ряд двусторонних документов.

Ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с наследным принцем эмирата Дубай Хамданом ибн Мохаммед Аль Мактумом. Штаб-квартира мессенджера расположена в этом городе, ее стоимость оценивается более чем в 20 миллиардов долларов.