Мир 25 августа 2023, 15:56 Зеленский встретился с главой МИД Турции в Киеве МИД Турции: Зеленский принял главу министерства Хакана Фидана в Киеве Официальный сайт президента Украины

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление турецкого МИД.

«Наш министр Хакан Фидан был принят в Киеве президентом Украины Владимиром Зеленским», — отметили в ведомстве.

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Это первая поездка Фидана на Украину в статусе министра иностранных дел Турции.

Газета Milliyet ранее сообщила со ссылкой на источники, что глава турецкого МИД прибудет в Россию в сентябре. Визит Фидана в Москву также анонсировал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, но точные сроки приезда иностранного коллеги не назвал.

По данным издания Yeni Safak, глава МИД России Сергей Лавров обсудит с Фиданом три возможных сценария возобновления зерновой сделки. Переговоры должны состояться перед встречей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.