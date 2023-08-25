25 августа 2023, 15:56
Зеленский встретился с главой МИД Турции в Киеве
МИД Турции: Зеленский принял главу министерства Хакана Фидана в Киеве
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление турецкого МИД.
«Наш министр Хакан Фидан был принят в Киеве президентом Украины Владимиром Зеленским», — отметили в ведомстве.
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Это первая поездка Фидана на Украину в статусе министра иностранных дел Турции.
Газета Milliyet ранее сообщила со ссылкой на источники, что глава турецкого МИД прибудет в Россию в сентябре. Визит Фидана в Москву также анонсировал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, но точные сроки приезда иностранного коллеги не назвал.
По данным издания Yeni Safak, глава МИД России Сергей Лавров обсудит с Фиданом три возможных сценария возобновления зерновой сделки. Переговоры должны состояться перед встречей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Владимир Зеленский
Турция
Украина
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