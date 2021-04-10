Зеленский встретился с Эрдоганом в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Стамбуле. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«Встреча президента Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским проходит во дворце Хубер», — сказали в администрации Эрдогана.

В субботу началось девятое заседание стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной. По предварительным данным, стороны обсудят турецко-украинские отношения, уровень стратегического партнерства во всех его аспектах, также могут быть приняты меры по развитию и углублению двустороннего сотрудничества.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом. Они обсудили вакцину от коронавируса «Спутник V», ситуацию в Нагорном Карабахе и Ливии. По данным Кремля, Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, которые применяются в Турции. Один из приоритетов — обеспечение «безопасности иностранных туристов».

Премьер-министр Италии Марио Драги ранее причислил президента Турции к диктаторам, с которыми необходимо сотрудничать в интересах своей страны.