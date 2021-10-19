Зеленский встретился с американским политиком

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщил RT.

Американский политик в своем Twitter-аккаунте выразил благодарность Зеленскому за проведенную беседу. Он отметил, что, Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину. По его словам, страна должна сама определять собственную внешнюю политику и не поддаваться влиянию со стороны.

«Моя искренняя благодарность президенту Зеленскому за то, что принял меня сегодня в Киеве», — написал американский политик.