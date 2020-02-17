Зеленский вспомнил о карьере на телевидении

По информации сайта «Утро.ру», такое заявление он сделал на сессии «Townhall on Ukraine» во время мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

У Зеленского спросили, жалеет ли он, что расстался с успешной карьерой актера и комика.

«Думаю, много людей услышат мой ответ. Иногда да, иногда я думаю об этом. Иногда я думаю о том, как изменилась моя жизнь», — признался украинский президент.

Однако он уточнил, что теперь приносит больше пользы. По словам Зеленского, после обмена пленными с Донбассом он понимает, что «день прожит правильно».

«И правильно, что я решил пойти в президенты. Если в течение этих пяти лет мы сможем действительно закончить войну — честно говоря, я уверен в этом, между нами говоря, — если мы это сможем, вернем наших людей и территории, я думаю, что сделал это не зря. Это моя цель», — подчеркнул глава Незалежной.