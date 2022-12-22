Мир 22 декабря 2022, 05:24 Зеленский вручил Пелоси флаг Украины после выступления в Конгрессе США Зеленский после выступления в Конгрессе США вручил спикеру Пелоси флаг Украины Pxhere

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский передал американским конгрессменам флаг своей страны после выступления в Конгрессе США. Трансляцию вело издание The Washington Post.

Украинский лидер вручил флаг спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси. Зеленский отметил, что флаг ему передали украинские бойцы из зоны боевых действий в Артемовске. Ответным жестом президент Украины получил коробку с флагом США.

Реклама

Выступление Зеленского продолжалось около 30 минут. Его речь состояла в основном из лозунгов о лидерстве США, а также из заявлений о победе Украины. Почти каждую фразу Зеленского присутствующие встречали аплодисментами.

Реклама

Такую сцену ожидала увидеть бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она предполагала, что в Конгрессе украинского лидера встретят с «множеством оваций стоя». Сама Псаки считает, что поездка Зеленского в Вашингтон связана со снижением поддержки Украины в США.

До этого президент Украины встретился с американским коллегой Джо Байденом. Общение глав двух государств проходило в Белом доме. После Зеленский и Байден дали совместную пресс-конференцию.