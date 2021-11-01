Президент Украины Владимир Зеленский впервые занял первое место в антирейтинге политиков страны. Он сместил бывшего главу государства Петра Порошенко, который долгое время возглавлял этот список, на второе место. Об этом сообщила служба аналитического центра Разумкова по итогам соцопроса.

«Среди кандидатов на должность президента Украины, за которых не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, респонденты называли Владимира Зеленского (31,9%), Петра Порошенко (31,6%), Виктора Медведчука (24,7%), Юрия Бойко (24,0%), Олега Ляшко (15,0%), Юлию Тимошенко (13,8%), Олега Тягнибока (11,0%). Остальных кандидатов назвали менее 10% опрошенных», — уточнили на сайте центра.

Кроме того, большая часть респондентов отметила, что нынешняя власть страны совершенно не отличается от прошлой. Такое мнение выразили 40,1% участников опроса. Еще 36,2% заявили, что действующая власть оказалась даже хуже. О том, что текущая администрация лучше прошлой, сообщил каждый пятый респондент — 20,1%.

Социологическая служба центра проводила исследование с 23 по 27 октября 2021. Мнение участников опроса узнавали по телефону. Специалисты пообщались с 1200 жителями разных регионов страны от 18 лет.

Владимир Зеленский занял пост президента Украины в 2019 году. После победы на выборах он заявил, что избирается только на один срок. Следующие выборы президента пройдут в стране в 2024 году.