Мир 12 сентября 2023, 22:43 Зеленский впал в истерику после саммита G20 — СМИ Rebelión: Зеленский начал осознавать потерю Украиной союзников РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский после саммита G20 пришел к осознанию, что он скоро может потерять всех союзников. Таким мнением поделился испанский новостной портал Rebelión.

Авторы материала указали, что о надвигающейся изоляции Украины стало понятно во время подготовительного этапа к саммиту «Большой двадцатки». Несколько месяцев назад премьер-министр Индии Нарендра Моди не стал приглашать на него Зеленского.

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Это указало на то, что эта встреча G20 подтвердит «разрыв с риторикой предыдущих ассамблей». При этом страны НАТО все больше начинают уставать от поддержки Украины.

В итоговом коммюнике саммита G20 не упоминалась поддержка Украины, как это было в 2022 году. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии к итогам встречи «Большой двадцатки», заявил, что G20 нечем гордиться.

Владимир Зеленский также пожаловался на замедление контрнаступления ВСУ и поставок оружия Украине.