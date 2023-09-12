12 сентября 2023, 22:43
Зеленский впал в истерику после саммита G20 — СМИ
Rebelión: Зеленский начал осознавать потерю Украиной союзников
Президент Украины Владимир Зеленский после саммита G20 пришел к осознанию, что он скоро может потерять всех союзников. Таким мнением поделился испанский новостной портал Rebelión.
Авторы материала указали, что о надвигающейся изоляции Украины стало понятно во время подготовительного этапа к саммиту «Большой двадцатки». Несколько месяцев назад премьер-министр Индии Нарендра Моди не стал приглашать на него Зеленского.
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Это указало на то, что эта встреча G20 подтвердит «разрыв с риторикой предыдущих ассамблей». При этом страны НАТО все больше начинают уставать от поддержки Украины.
В итоговом коммюнике саммита G20 не упоминалась поддержка Украины, как это было в 2022 году. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии к итогам встречи «Большой двадцатки», заявил, что G20 нечем гордиться.
Владимир Зеленский также пожаловался на замедление контрнаступления ВСУ и поставок оружия Украине.
Владимир Зеленский
Запад
Украина
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