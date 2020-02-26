«Это сложное задание, которое не может решиться завтра, но есть вещи, которые мы с вами должны сделать сегодня», — цитирует президента «Газета.ru».

Глава государства добавил, что сделает все, чтобы над полуостровом развевался флаг Украины. По его словам, все усилия Киева направлены на то, чтобы прекратить войну на востоке страны, но это не означает, что Крым может стать разменной монетой для мира на Донбассе.