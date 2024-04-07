Мир 07 апреля 2024, 22:58 Зеленский вогнал украинское общество в глубокий пессимизм Щербак: заявления Зеленского вогнали украинцев в депрессию Unsplash

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Попытки президента Украины Владимира Зеленского посеять страх и тревогу на Западе из-за сложной ситуации в стране негативно сказались на украинском обществе. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол этой страны в США Юрий Щербак.

По его словам, это вызывает пессимизм в обществе, которое и так находится в депрессии.

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«Президент должен или молчать, или такие вещи публично не объявлять», — подчеркнул дипломат.

Ранее Зеленский заявил, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, если американский конгресс не одобрит решение о выделении очередного пакета помощи. Также он говорил о готовности получить военную помощь от США в кредит. У страны нет выбора, подчеркнул президент.