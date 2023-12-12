Мир 12 декабря 2023, 11:46 Зеленский во время визита в США выступит в роли лоббиста РИА «Новости»: Зеленский поехал в США убеждать истеблишмент продолжать помощь Oliver Contreras - Pool via CNP/Keystone Press Agency/globallookpress

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Визит президента Украины Владимира Зеленского в США призван убедить американских политиков в необходимости продолжать военную помощь. Белый дом назвал его лучшим лоббистом интересов своей страны, сообщило РИА «Новости».

«Его уважают по всей стране и в обеих партиях конгресса. Никто лучше него не сможет артикулировать, почему необходимо продолжать крайне успешную линию [на помощь Украине]», — сказал на брифинге представитель администрации.

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Владимиру Зеленскому предстоит встретиться с президентом США Джо Байденом, спикером палаты представителей Майком Джонсоном и сенаторами. Он уже объявил, что расскажет политикам об ожидаемых результатах боев в будущем году на основе достижений 2023 года. Украинский президент попросит беспилотники, истребители, комплексы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.

Американские политики, по информации агентства, на фоне провала летнего контрнаступления потребовали предоставить реализуемый план кампании на 2024 год. В этом случае они рассмотрят выделение дополнительных средств. СМИ сообщили, что военные США и Украины уже начали разрабатывать стратегию боевых действий.