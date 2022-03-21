Зеленский вновь заявил, что переговоры с Россией могут состояться в Иерусалиме

Украинский президент Владимир Зеленский еще раз выразил предположение, что переговоры с РФ могут состояться в Иерусалиме. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Зеленский рассказал, что израильский премьер-министр Израиля Нафтали Беннет старается стать посредником в организации переговоров между Россией и Украиной.

«Мы благодарны за эти усилия, чтобы рано или поздно мы начали говорить с Россией. Возможно, в Иерусалиме — это правильное место для того, чтобы найти мир», — сказал украинский лидер в обращении.

Еще 12 марта Зеленский говорил, что переговоры с Россией можно провести в Иерусалиме. Газета Financial Times со ссылкой на источник писала, что президент Украины обратился к премьер-министру Израиля с просьбой быть посредником на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого пресс-служба Кремля заявила, что Беннет во время телефонного разговора с Путиным предложил ему посредничество.