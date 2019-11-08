  • Зеленский вновь пойдет под суд за русский язык

    08 ноября 2019, 02:57

    Анастасия Кукова

    Верховный суд Украины обязал суд первой инстанции повторно рассмотреть иск, обязывающий президента страны Владимира Зеленского воздержаться от использования русского языка.
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    Постановление Большой палаты Верховного суда от 6 ноября опубликовано на сайте единого реестра судебных решений.

    «Решение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 12 августа 2019 года отменить, а дело направить в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения», — сказано в тексте документа.

    Иск в конце мая был подан правозащитником Сергее Мельничуком. Он родом из Луганска, написал книгу «Моя борьба за язык» и стал лауреатом премии Алексея Горныка. Истец указал, что, выступая на форуме интернет-деятелей на русском языке, Зеленский нарушил права Мельничука «в сфере применения государственного украинского языка».

    Суд первой инстанции счел требования правозащитника необоснованными. Верховный суд усмотрел в этом решении нарушение норм процессуального права и назвал принятое решение о возврате иска автору ошибочным.

    Владимир Зеленский ранее признавался, что недостаточно хорошо владеет украинским языком и хотел бы знать его лучше.