Зеленский вновь пойдет под суд за русский язык

Верховный суд Украины обязал суд первой инстанции повторно рассмотреть иск, обязывающий президента страны Владимира Зеленского воздержаться от использования русского языка.

Лидер партии Зеленского допустил «более глубокое» использование русского языка в Донбассе Подробнее

Постановление Большой палаты Верховного суда от 6 ноября опубликовано на сайте единого реестра судебных решений.

«Решение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 12 августа 2019 года отменить, а дело направить в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения», — сказано в тексте документа.

Иск в конце мая был подан правозащитником Сергее Мельничуком. Он родом из Луганска, написал книгу «Моя борьба за язык» и стал лауреатом премии Алексея Горныка. Истец указал, что, выступая на форуме интернет-деятелей на русском языке, Зеленский нарушил права Мельничука «в сфере применения государственного украинского языка».

Суд первой инстанции счел требования правозащитника необоснованными. Верховный суд усмотрел в этом решении нарушение норм процессуального права и назвал принятое решение о возврате иска автору ошибочным.

Владимир Зеленский ранее признавался, что недостаточно хорошо владеет украинским языком и хотел бы знать его лучше.