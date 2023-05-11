Мир 11 мая 2023, 14:15 Зеленский вновь отказался раскрыть потери ВСУ Президент Украины Зеленский отказался назвать точные потери ВСУ Официальный сайт Президента Украины

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский отказался ответить на вопрос о точных потерях украинской армии в зоне СВО. Его слова привел Telegram-канал Klymenko Time.

Зеленский подчеркнул, что специальные структуры тщательно фиксируют все потери, но раскрывать данные о них общественности на данный момент нельзя.

Реклама

«У нас есть определенная информация, которой мы не делимся. Командование приняло такое решение. Но все равно мы фиксируем потери, есть все необходимые цифры. Нам не все равно, сколько людей погибло или получило ранения», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что украинские подразделения завершают подготовку к предстоящему подготовку, ожидая последние необходимые поставки западной военные техники.

По его словам, военнослужащие ВСУ прошли подготовку в странах НАТО, но им нужна бронетехника, которая поступает на Украину отдельными партиями.