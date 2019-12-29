    29 декабря 2019, 00:16

    Зеленский внес в Верховную раду новый законопроект о децентрализации власти

    Александра Каширина

    Украинский президент Владимир Зеленский заменил законопроект о децентрализации власти в стране. Соответствующий документ был опубликован на сайте украинского парламента.
    Зеленский внес в Верховную раду новый законопроект о децентрализации власти

    В сообщении указано, что документ был предоставлен «на замену». По словам депутата Рады и члена комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Федора Вениславского, Зеленский разработал усовершенствованный законопроект, так как в нем были учтены предложения от местного самоуправления и общин.

    По его словам, на протяжении нескольких недель шли «содержательные и горячие» дискуссии по законопроекту, во время которых важно было услышать мнение местных жителей.

    «Мы сделаем эту реформу настоящей, общины — способными, народовластие — действенным», — пообещал депутат.

    Первый раз законопроект о внесении изменений в Конституцию, предполагающих децентрализацию власти Зеленский внес в Верховную раду 13 декабря. По его словам, в этом законе была острая необходимость. В нем украинский лидер предлагал ввести новое административное деление для страны, а также должность префекта. При этом документ не предоставлял Донбассу особых прав.

    Однако документ неоднократно отзывали и дорабатывали.