Зеленский внес в Верховную раду новый законопроект о децентрализации власти

В сообщении указано, что документ был предоставлен «на замену». По словам депутата Рады и члена комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Федора Вениславского, Зеленский разработал усовершенствованный законопроект, так как в нем были учтены предложения от местного самоуправления и общин.

По его словам, на протяжении нескольких недель шли «содержательные и горячие» дискуссии по законопроекту, во время которых важно было услышать мнение местных жителей.

«Мы сделаем эту реформу настоящей, общины — способными, народовластие — действенным», — пообещал депутат.

Первый раз законопроект о внесении изменений в Конституцию, предполагающих децентрализацию власти Зеленский внес в Верховную раду 13 декабря. По его словам, в этом законе была острая необходимость. В нем украинский лидер предлагал ввести новое административное деление для страны, а также должность префекта. При этом документ не предоставлял Донбассу особых прав.

Однако документ неоднократно отзывали и дорабатывали.