Зеленский внес в Раду законопроект о прекращении полномочий конституционных судей

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, чтобы прекратить полномочия судей Конституционного суда. До этого их обвинили в блокировке результатов выборов.

Также Зеленский предлагает признать решение Конституционного суда о декларировании «ничтожным» и отменить без правовых последствий соответствующие изменения в законе «О предотвращении коррупции».

«Проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» поступил в парламент и уже зарегистрирован», — сказано на сайте Рады.

В законопроекте три статьи. Вот две из них: «Неправосудность решения, принятого в собственных интересах», «Восстановление конституционного судопроизводства». Третьей статьей определяется вступление проекта закона в силу на следующий день после того, как он будет опубликован в парламентской газете «Голосе Украины».

Конституционный суд 27 октября по представлению 48 народных депутатов признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. КС выступил за отмену статьи Уголовного кодекса Украины о недостоверном декларировании. Однако часть судей не согласились с этим решением.

Оно означает отмену электронного декларирования, декриминализацию недостоверного декларирования. Также данное решение лишило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции полномочий проводить проверку и мониторинг образа жизни. Об этом написало издание «Украинская правда».

После этого Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Оно прошло 29 октября.