Зеленский внес в парламент проект об изменениях в конституции
Помощник Зеленского пообещал изменить Конституцию ради ДонбассаПодробнее
С карточкой проекта можно ознакомиться на официальном сайте парламента. Текст документа пока не обнародован. Президент Украины пометил его статус как неотложный.
В 2015 году украинский парламент уже одобрил в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации. Они предусматривали передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Принятие изменений было отложено на неопределенный срок из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса.
Принятый в 2014 году закон о статусе Донбасса так и не был введен в действие. Новая норма была обжалована в Конституционном суде Украины, но решение по ней пока не принято.
Помощник украинского президента Андрей Ермак ранее сообщал, что команда Зеленского готова к конституционным реформам в части децентрализации в рамках выполнения минских договоренностей. Но подчеркнул, что ни о какой федерализации речь не идет.