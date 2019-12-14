Зеленский внес в парламент проект об изменениях в конституции

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». Глава государства зарегистрировал документ 13 декабря.

Помощник Зеленского пообещал изменить Конституцию ради Донбасса Подробнее

С карточкой проекта можно ознакомиться на официальном сайте парламента. Текст документа пока не обнародован. Президент Украины пометил его статус как неотложный.

В 2015 году украинский парламент уже одобрил в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации. Они предусматривали передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Принятие изменений было отложено на неопределенный срок из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса.

Принятый в 2014 году закон о статусе Донбасса так и не был введен в действие. Новая норма была обжалована в Конституционном суде Украины, но решение по ней пока не принято.

Помощник украинского президента Андрей Ермак ранее сообщал, что команда Зеленского готова к конституционным реформам в части децентрализации в рамках выполнения минских договоренностей. Но подчеркнул, что ни о какой федерализации речь не идет.