Мир 22 февраля 2024, 17:47 Зеленский внес проект о демобилизации срочников Законопроект о демобилизации солдат срочной службы внесли в Раду Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации проходящих срочную службу в вооруженных силах страны. Информацию разместили на сайте украинского парламента.

Изменения планируют внести в закон «О воинской обязанности и военной службе», они коснутся сроков несения срочной службы.

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Депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что проект могут рассмотреть 23 февраля. При этом, как отметило украинское издание «Страна.ua», в документе о демобилизации срочников, который Зеленский внес в Раду, не указано никаких сроков такой демобилизации.

«Говорится только, что она будет происходить по указу президента. Когда такой указ должен появиться, не уточняется», — писали журналисты.

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