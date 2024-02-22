22 февраля 2024, 17:47
Зеленский внес проект о демобилизации срочников
Законопроект о демобилизации солдат срочной службы внесли в Раду
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации проходящих срочную службу в вооруженных силах страны. Информацию разместили на сайте украинского парламента.
Изменения планируют внести в закон «О воинской обязанности и военной службе», они коснутся сроков несения срочной службы.
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Депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что проект могут рассмотреть 23 февраля. При этом, как отметило украинское издание «Страна.ua», в документе о демобилизации срочников, который Зеленский внес в Раду, не указано никаких сроков такой демобилизации.
«Говорится только, что она будет происходить по указу президента. Когда такой указ должен появиться, не уточняется», — писали журналисты.
Массовую мобилизацию на Украине стали проводить в хаотичном порядке. Жители нескольких городов боятся выходить на улицу из-за облав. В Киевской области нашли буклеты с призывом сопротивляться незаконному призыву.
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