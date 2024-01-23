Мир 23 января 2024, 09:09 Зеленский в тупике. Украину предупредили в Турции о последствиях вето на переговоры Турецкий аналитик Озер: США не станут вечно поддерживать Украину Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com

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Власти Украины загнали себя в тупик, положившись на помощь Запада и отказавшись от переговоров с Россией. США не смогут оказывать поддержку вечно, заявил РИА «Новости» турецкий аналитик Энгин Озер.

«Общественность должна понять, что США не будут поддерживать Украину вечно и что они должны быть готовы ко всем негативным последствиям», — предупредил он.

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Энгин Озер счел необоснованной критику Украины в адрес НАТО. Он объяснил, что хотя конфликты происходили на поле боя, большой вклад в улучшение ситуации всегда вносила дипломатия. В качестве примера аналитик привел стамбульские переговоры.

Украинские власти не сумели решить проблему дипломатически и теперь ощутили последствия, заявил Энгин Озер. Президент Украины Владимир Зеленский, по его мнению, законодательно запретил переговоры с Россией и загнал себя в угол, ослабил позиции своей страны. Аналитик предложил юридическое решение проблемы. По его словам, если стороны договорятся о бессрочном прекращении огня, украинский лидер сможет вынести этот вопрос на референдум, переложив ответственность на других.

Американский политолог Гордон Хан предупредил о возможном свержении Владимира Зеленского. По его словам, ключевой ошибкой президента стало вето на переговоры с Россией.