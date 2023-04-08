Мир 08 апреля 2023, 04:47 Зеленский в очередной раз помечтал о «возвращении» Крыма Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира YouTube

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Возвращение Крыма под управление Украины необходимо для порядка в мире, заявил президент страны Владимир Зеленский. Слова украинского лидера передало слова «Укринформ».

Возвращение Крыма под контроль Киева — это безальтернативный вариант не только для Украины, но и всего мира. Об этом президент заявил во время ифтара с участием военнослужащих, исповедующих мусульманство, представителей дипломатического корпуса и Меджлиса крымскотатарского народа (признан в России экстремистской организацией и запрещен).

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Крымский полуостров вернется в состав Украины, уверен Зеленский. Это необходимо «для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН», подчеркнул украинский президент.

Тем временем Польша строит планы по поводу возрождения Речи Посполитой, частью которой станет Украина. Страна могла бы присоединиться к «большому и сильному польскому государств» для успешного противостояния России. Тогда вопрос о вступлении Киева в ЕС и НАТО решился бы сам собой, считают в Польше.