Мир 17 февраля 2024, 12:15 Зеленский в Мюнхене попытался оправдаться за отступление ВСУ из Авдеевки Зеленский в Мюнхене заявил об отступлении ВСУ из Авдеевки и объяснил его причины РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о выводе ВСУ из Авдеевки. По его словам, такое решение приняли, что сохранить жизни военнослужащих. Об этом сообщило местное издание «Страна».

«Решение было принято, чтобы сохранить жизни людей», — сказал Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции.

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При этом он заверил, что Украина «может победить». Действия ВСУ, по словам президента страны, сейчас ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения. Тут же он указал, что это зависит не только от украинских властей.

«Но это зависит не только от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает», — пояснил он.

По мнению Зеленского, удерживание Украины «в искусственном дефиците вооружения», в частности артиллерии и средств дальнего поражения, позволяет России адаптироваться к интенсивности боевых действий.

«Это ослабление демократии подрывает нашу общую способность», — добавил украинский президент.