Мир 18 июля 2023, 17:17 «Зеленский в ярости». Пугающие для Украины новости с фронта сообщили в США Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Украина существует благодаря помощи США РИА «Новости»

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Только финансовая поддержка со стороны США продолжила обеспечивать жизнедеятельность Украины в военном конфликте с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала London Real заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Зеленский просто в ярости, потому что не получил от НАТО все, что хотел. Его страна терпит огромные потери. Если бы не деньги США, то этого государства не существовало бы на карте. Только американские налогоплательщики поддерживают жизнеспособность Украины», — сказал он.

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Макрегор отметил, что украинская армия после начала контрнаступления начала нести огромные потери, многие солдаты выбыли по причине тяжелых ранений.

«При этом Зеленский делал огромную ставку на вступление страны в НАТО, но добиться этого так и не смог», — добавил бывший советник главы Пентагона.

Ранее Макгрегор заявил, что Украина способна развалиться в качестве государства еще до того, как Россия нанесет ей последний решающий удар.