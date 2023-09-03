Мир 03 сентября 2023, 16:20 «Зеленский в истерике». Экс-советник Кучмы раскрыл главную проблему ВСУ Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский паникует из-за кадрового голода в ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Украинский режим во главе с Владимиром Зеленским начал паниковать из-за нехватки людей в рядах ВСУ. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Подобной паникой объясняется практика насильственной отправки людей в армию Украины, считает эксперт. Такой подход вызывает, по его словам, только нагнетание и без того накаленной ситуации, а также провоцирует ненависть к президенту Украины.

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«Почему истерика еще такая у Зеленского — потому, что нет живой силы и огромные потери. <…> Украина не имеет резервов военных, и желающих сегодня идти воевать на линию фронта среди украинских мужчин очень мало, не хотят идти», — пояснил Соскин.

Ранее экс-советник Кучмы заявил, что ВСУ теряют контроль над линией обороны в Харьковской области, рискуя не выдержать российского наступления на Купянск.