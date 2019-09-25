Зеленский в июле жаловался Трампу на Францию и Германию

Президент Владимир Зеленский в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом пожаловался на Францию и Германию, которые, по его мнению, не придерживаются санкционного режима с Россией.

«Я поговорил с Ангелой Меркель. И поговорил с Макроном. И я сказал им, что они не делают столько, сколько им нужно сделать по вопросам, связанным с санкциями. Они не применяют санкции», — сказал Зеленский (расшифровка разговора опубликована Белым домом).

В ответ на эту реплику Трамп раскритиковал европейские страны за недостаточное содействие Украине. По его словам, Штаты делают многое для Украины, а Германия — почти ничего.

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«Все, что они делают, — это только разговоры», — заявил Трамп.

Белый дом опубликовал расшифровку переговоров Трампа и Зеленского после того, как в отношении президента США начали готовить процедуру импичмента. По мнению демократов, Трамп пытался заставить Киев начать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который собирается баллотироваться в главы государства.

Санкции Евросоюза включают запрет на импорт в ЕС крымских товаров, любые инвестиции в полуостров, приобретение там недвижимости, предоставление услуг. Европейским судам запрещено заходить в крымские порты, за исключением экстренных ситуаций. Кроме этих санкций, со стороны ЕС действуют ограничения на сотрудничество с рядом российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также черный визовый список граждан.