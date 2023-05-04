Мир 04 мая 2023, 11:27 Зеленский в Гааге встретится с главами МИД и Минобороны Нидерландов Politico: Зеленский в Нидерландах встретится с главами МИД и Минобороны страны Flickr

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Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды встретится с главами МИД и Минобороны страны Вопке Хукстрой и Кайсой Оллонгрен. Об этом сообщила газета Politico.

По данным издания, украинский лидер в рамках визита выступит с речью под названием «Нет мира без справедливости», а также посетит Международный уголовный суд (МУС). Кроме того, на встречу с Зеленским в Гаагу приедет премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

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Зеленский прилетел в Нидерланды в среду вечером. Голландский правительственный самолет с президентом Украины на борту приземлился в аэропорту Схипхол. Этот визит в Нидерланды для Зеленского первый в статусе президента.

Зеленский 3 мая вылетел из Финляндии. В Хельсинки он встретился с президентом страны Саули Ниисте и принял участие в саммите стран Северной Европы и Украины. Также появилась информация о визите Зеленского в Германию. Ожидается, что туда он прибудет 13 мая. В Берлине его наградят Премией имени Карла Великого. Однако из-за того, что информация о поездке появилась в СМИ, ее могут отменить.